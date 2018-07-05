В Мексике взорвался завод фейерверков, 19 погибших: видео

Последствия взрыва на заводе фейерверков (фото - скриншот видео)

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Ранены около 40 человек

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По меньшей мере 19 человек погибли и около 40 пострадали в результате четырех взрывов, которые произошли на заводе по производству фейерверков в Мексике. Об этом сообщает The Associated Press.

Инцидент произошел произошло в городе Тультепек, расположенный к северу от Мехико.

Сообщается, что среди погибших четверо пожарных и двое полицейских. Они приехали на предприятие после первого взрыва и погибли в результате второго.

По информации местных властей, погибли восемь жителей города и шесть сотрудников скорой помощи. Лица других погибших пока не установлены.

Пострадавших доставили в больницы с помощью вертолетов.

"Беда в том, что после первого взрыва люди побежали на помощь, а когда произошел второй взрыв, все они погибли", - рассказал глава агентства по гражданской обороне Мексики Луиса Фелипе Пуэнте.

По словам его словам, взрывы произошли на нелегальном предприятии по производству фейерверков.

Представитель местных властей рассказал, что в результате четырех взрывов разрушены четыре небольшие здания.