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13.06.2018, 15:46

В МГУ жалуются на давление и вербовку российскими спецслужбами

В МГУ жалуются на давление и вербовку российскими спецслужбами - Фото
Фото: пресс-служба МГУ

"Инициативная группа МГУ" распространила в соцсети обращение, в котором речь идет о случаях давление на учащихся со стороны местного ОВД и ФСБ

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Группа студентов Московского государственного университета заявила, что в вузе устоялась некая "репрессивная система", а его руководство сотрудничает со спецслужбами РФ. Соответствующее заявление было распространено в паблике МГУ в соцсети ВКонтакте (запрещена в Украине).

Причина демарша студентов - в том, что "административная верхушка не брезговала самыми грязными методами" в противостоянии с теми из них, кто был против установки фан-зоны футбольного ЧМ-2018 на Воробьевых горах (место перед главным корпусом).

В "инициативной группе МГУ" заявили, что против таких студентов "были заказные публикации, взломы аккаунтов активистов, анонимные угрозы, слежка, давление на родственников", в том числе за баннер "Нет фан-зоне". По их мнению, работающие в МГУ сотрудники российских спецслужб якобы занимаются вербовкой "стукачей и провокаторов" из числа студентов и персонала.

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Учащиеся главного российского вуза делятся в паблике рассказами о давлении на родителей и "попытках вербовки".

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Теги: репрессии, фсб, студенты, мгу
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