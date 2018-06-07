В Минфине Франции прошли обыски по делу советника Макрона - СМИ

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Генсека Елисейского дворца Алекси Колера подозревают в конфликте интересов и коррупционных действиях

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Во Франции полиция в среду, 6 июня, провела обыски в здании Министерства экономики и финансов Франции в рамках расследования против генерального секретаря Елисейского дворца Алекси Колера. Об этом сообщило RFI.

Согласно сообщению, обыски в здании министерства в Париже прошли с целью изъятия архивных документов Министерства экономики и финансов, в котором Колер работал с 2012 по 2016 годы.

В действиях генсека Елисейского дворца усмотрели конфликт интересов и коррупционные действия.

4 июня, финансовая прокуратура Франции начала расследование о возможных связях Колера с MSC (Mediterranean Shipping Company), одной из крупнейших в мире судоходных компаний.

Жалобу в прокуратуру подала французская ассоциация по борьбе с коррупцией Anticor. Поводом для заявления стало расследование сайта Mediapart, журналисты которого выяснили, что мать Алекси Колера — двоюродная сестра Рафаэля Апонте, который основал MSC вместе со своей женой.

14 мая 2017 года Эммануэль Макрон назначил 44-летнего Алекси Колера на пост генерального секретаря Елисейского дворца.