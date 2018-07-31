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31.07.2018, 11:41

В Москве рухнул пешеходный мост: фото

В Москве рухнул пешеходный мост: фото - Фото
Фото: ГУ ГИБДД по Московской области

На Ярославском шоссе самосвал с поднятым кузовом врезался в опорную балку пешеходного моста и обрушил его

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На Ярославском шоссе в Москве сегодня рухнул пешеходный мост. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

На кадрах видно, что под ним находится кабина КаМАЗа.

По информации российского РБК, ​​на Ярославском шоссе грузовой автомобиль Volvo снес надземный пешеходный переход. Конструкция из металла и стекла рухнула после того, как самосвал снес опорную балку моста.

"В 10:15 на 31-м км Ярославского шоссе трассы М-8 "Холмогоры" водитель, управляя грузовым транспортным средством Volvo, совершил наезд на опорную балку надземного пешеходного моста. В результате чего произошло его (моста, - ред.) обрушение", - отмечается в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

"По нашим данным пострадавших нет", - отметили в пресс-службе Минздрава Московской области. Временно заблокировано движение в обе стороны.

16 мая 2018 года в индийском городе Варанаси по меньшей мере 18 человек погибли в результате обрушения пролета недостроенного путепровода.

Фото: ГУ ГИБДД по Московской области, соцсети

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Теги: Москва, мост, ярославское шоссе
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