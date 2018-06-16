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16.06.2018, 21:57

В Москве такси въехало в толпу пешеходов: есть пострадавшие

В Москве такси въехало в толпу пешеходов: есть пострадавшие - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По предварительной информации, задержанный водитель сел за руль пьяным

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В центре Москвы водитель такси въехал в толпу пешеходов. Об этом сообщает российский Интерфакс.

В результате ДТП пострадали семь человек. Водителя такси задержали и доставили в территориальный отдел полиции

 "Сегодня в районе дома 5/2 на улице Ильинка водитель такси выехал на тротуар и наехал на пешеходов", - отметили в полиции Москвы.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Источник сообщил, что среди пострадавших есть граждане Мексики.

По его словам, задержанный водитель, предположительно, сел за руль пьяным.

Среди пострадавших одна женщина находится в состоянии средней тяжести, состояние остальных оценивается как удовлетворительное. Жертв нет.

4 мая 2018 года в автобусном парке в Щербинке в Новой Москве произошел масштабный пожар, огонь охватил 12 автобусов. 

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Теги: дтп, Москва, такси, толпа
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