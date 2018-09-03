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03.09.2018, 06:23

В метро в Москве застрелили полицейского

В метро в Москве застрелили полицейского - Фото
Иллюстративное фото (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мужчину, который открыл стрельбу, разыскивают - он скрылся сразу после инцидента

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В Москве на станции метро "Курская" около полуночи 2 сентября был убит полицейский. Об этом сообщили в московском управлении МВД, передает кремлевский ресурс РИА Новости

Неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия в полицейского, который скончался от полученных травм. 

По информации СМИ, огонь открыл ранее задержанный правоохранителями мужчина. Он сразу скрылся, его разыскивают в Москве.

Подозреваемый – "мужчина кавказской или азиатской внешности, на вид 40-45 лет, плотного телосложения, рост 160-165 сантиметров", на нем были серая куртка, синие джинсы и серая кепка.

19 августа полицейский в московском аэропорту Домодедово избил мужчину на глазах у его жены и ребенка.

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Теги: Москва, метро, полицейский, убит
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