В метро в Москве застрелили полицейского

Иллюстративное фото (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Мужчину, который открыл стрельбу, разыскивают - он скрылся сразу после инцидента

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В Москве на станции метро "Курская" около полуночи 2 сентября был убит полицейский. Об этом сообщили в московском управлении МВД, передает кремлевский ресурс РИА Новости.

Неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия в полицейского, который скончался от полученных травм.

По информации СМИ, огонь открыл ранее задержанный правоохранителями мужчина. Он сразу скрылся, его разыскивают в Москве.

Подозреваемый – "мужчина кавказской или азиатской внешности, на вид 40-45 лет, плотного телосложения, рост 160-165 сантиметров", на нем были серая куртка, синие джинсы и серая кепка.

19 августа полицейский в московском аэропорту Домодедово избил мужчину на глазах у его жены и ребенка.