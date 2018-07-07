В НАТО опасаются встречи Трампа и Путина: могут обойти союзников

Дональд Трамп и Владимир Путин (фото - Getty Images)

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В НАТО боятся, что Путин может обмануть Трампа и тот заключит какие-то договоренности в обход договоренностей с союзниками

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В НАТО опасаются, что президент США Дональд Трамп на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным может пойти в обход интересов альянса. Об этом сказал координатор правящей в Германии коалиции по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер, передает Reuters.

"Есть большая обеспокоенность в альянсе по поводу договоренностей, к которым могут прийти Трамп и Путин", - сказал Байер.

По его словам, недавний саммит Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном только усилил беспокойство, что Трамп может позволить Путину "обвести себя вокруг пальца".

"Ким только наобещал. Мы не знаем, прекратил ли он обогащать уран. Только Трамп воспринимает саммит как успех", - отметил Байер.

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Встреча президентов двух стран состоится в Хельсинки 16 июля 2018 года.