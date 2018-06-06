В НАТО отклонили инициативу Италии пересмотреть санкции против РФ

Йенс Стотенберг (фото - Getty Images)

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что альянс хочет диалога с Россией, но о пересмотре санкций пока речь не идет

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что о пересмотре санкций против России можно говорить только после того, как она изменит свое поведение. Так генсек прокомментировал заявление премьер-министра Италии с призывом пересмотреть санкции, передает Европейская правда.

"Санкции важны, они посылают четкий сигнал, что действия России в Украине имеют последствия", - пояснил Столтенберг.

По его словам, НАТО придерживается в отношениях с Россией двойного подхода: сильная оборона и сдерживание с одной стороны и диалог - с другой. Столтенберг подчеркнул, что альянс не стремится изолировать Россию, а хочет все таки развивать диалог.

Италию генсек НАТО назвал ценным союзником и сказал, что ожидает сотрудничества с новым правительством.

5 июня новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о намерении инициировать пересмотр санкций против России. При этом он отметил, что Италия привержена НАТО, но будет стремиться к диалогу с РФ.