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07.08.2018, 20:33

В небе над Эстонией истребитель ошибочно выпустил боевую ракету

В небе над Эстонией истребитель ошибочно выпустил боевую ракету - Фото
Фото: mil.ee

При ошибочном запуске у ракеты должен был активироваться режим саморазрушения

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7 августа на юге Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter по ошибке выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух". Об этом сообщает ERR со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Эстонии.

Траектория полета ракеты, ее местоположение и состояние сейчас уточняются, военные приступили к поиску.

При ошибочном запуске у ракеты должен был активироваться режим саморазрушения, который обеспечивает ее уничтожение в воздухе, но нельзя исключать, что снаряд приземлился на землю.

Предполагаемое место расположения ракеты находится в 40 километрах к северу от города Тарту.

Длина ракеты AMRAAM, которую выпустил испанский экипаж во время учебного полета, составляет 3,7 метра, диаметр - 18 см.

1 августа сообщалось, что в Австралии у истребителя во время учений возникла аварийная ситуация - после взлета пилот сообщил, что двигатель дал сбой. В результате, он сбросил над городом Дарвин 450-килограммовый топливный бак.

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Теги: истребитель eurofighter, эстония, тарту, ракета воздух-воздух
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