В небе над Эстонией истребитель ошибочно выпустил боевую ракету

7 августа на юге Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter по ошибке выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух". Об этом сообщает ERR со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Эстонии.
Траектория полета ракеты, ее местоположение и состояние сейчас уточняются, военные приступили к поиску.
При ошибочном запуске у ракеты должен был активироваться режим саморазрушения, который обеспечивает ее уничтожение в воздухе, но нельзя исключать, что снаряд приземлился на землю.
Предполагаемое место расположения ракеты находится в 40 километрах к северу от города Тарту.
Длина ракеты AMRAAM, которую выпустил испанский экипаж во время учебного полета, составляет 3,7 метра, диаметр - 18 см.
1 августа сообщалось, что в Австралии у истребителя во время учений возникла аварийная ситуация - после взлета пилот сообщил, что двигатель дал сбой. В результате, он сбросил над городом Дарвин 450-килограммовый топливный бак.