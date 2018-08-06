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06.08.2018, 13:32

В Непале из-за оползня погибли семеро детей

В Непале из-за оползня погибли семеро детей - Фото
Иллюстративное фото: Getty Images

Оползень унес жизнь одной женщины и 7 детей, поиски пропавшего подростка продолжаются

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В Непале из-за оползня погибли восемь человек, среди них – семеро детей, сообщает Reuters.

Оползень сошел неподалеку от Катманду. Одного мальчика удалось спасти, поиски другого пропавшего подростка продолжаются. Из-за оползня погибла женщина и по меньшей мере семеро детей в возрасте от трех до 11 лет.

Причиной оползня стали сильные ливни в регионе. Спасательные операции продолжаются. Местные власти предупреждают об опасности новых оползней.

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26 июля на севере Непала 8 человек погибли и 12 пострадали в результате схода оползня в районе Расува. Один человек объявлен пропавшим без вести

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Теги: погибшие, дети, пострадавшие, оползень, стихийное бедствие, непал
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