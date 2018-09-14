В Нидерландах взяли шпионов РФ: ехали за данными из лаборатории

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Россияне хотели заполучить секретную информацию в Шпице, где расследовали сирийские химические атаки в Сирии, а позднее - и отравление в Солсбери

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В рамках совместной операции голландских, швейцарских и британских спецслужб в Швейцарии задержали двух российских шпионов, а затем выслали их в РФ. Как пишет агентство Deutsche Welle, об этом международном инциденте, который произошел в начале 2018 года, сообщили в изданиях NRC Handelsblad и Tages-Anzeiger только вчера, 13 сентября.

Когда конкретно задержали шпионов, неизвестно.

По данным источников двух изданий, россияне ехали в Швейцарию за секретными данными из лаборатории в Шпице, которая, среди прочего, помогает с расследованием химатак в Сирии и отравлением экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля в Англии. У россиян при себе было спецоборудование для проникновения в компьютерные сети.

Газета из Нидерландов напоминает, что ранее эта же лаборатория подвергалась хакерским атакам.

"Задержание шпионов стало результатом совместной операции спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Великобритании", - подчеркнуло агентство. В разведке Швейцарии подтвердили участие в операции.

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При этом неясно, отмечают СМИ, почему шпионов отпустили, а не судили в Нидерландах.