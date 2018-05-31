В Никарагуа во время марша памяти погибших убиты 11 человек

Фото: скриншот с видео

commenthover

Ранения получили 79 протестующих

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В Никарагуа 11 человек были убиты и 79 ранены во время столкновений на марше памяти протестующих, которые погибли во время недавних антиправительственных демонстраций. Об этом сообщает CNN.

Марш состоялся 30 мая, когда в стране праздновали День матери.

27 апреля сообщалось, что в ходе протестов в Никарагуа погибли 63 человека, 160 получили ранения и еще 15 считаются пропавшими без вести.

Масштабные протесты в стране продолжаются с 18 апреля - люди протестуют против правительственных реформ в системе соцобеспечения, которые предусматривают 5%-е отчисления с пенсий и социальных выплат. После решения президента Даниэля Ортеги об отмене реформы люди стали требовать его отставки и компенсации за убитых в ходе протестов.