В Норвегии хотят ужесточить требования к мигрантам

Правительство Норвегии намерено ужесточить правила относительно выплат социальных пособий иностранным гражданам. Об этом сообщает The Local.
"Это требование к иммигрантам, что они должны учить норвежский язык, и они должны показать настоящую готовность это сделать ", - сказал министр финансов Сив Йенсен.
Он предлагает отказаться от правила, гарантирующего, что иммигранты в Норвегию получают 600 часов занятий по языку и культуре Норвегии.
По словам министра интеграции Ян Торе Саннера, правительство еще не решило, каким образзом будет установлен и проверен языковой стандарт.
"Мы работаем над этим. Вам нужно будет пройти тест, чтобы мы могли видеть, насколько вы хорошо знаете норвежский", - сказал Саннер.
Чиновник уточнил, что если знания языка на высоком уровне, то это - "важный инструмент для получения хорошей работы".
Правительство Тернбулла может ввести тестирование на знание английского языка как обязательное требование для получения разрешения на постоянное проживание в Австралии.