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18.06.2018, 06:56

В Норвегии хотят ужесточить требования к мигрантам

В Норвегии хотят ужесточить требования к мигрантам - Фото
Фото: скриншот видео

Власти Норвегии рассматривают вопрос об отмене бесплатных 600 часов по изучению языка для мигрантов

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Правительство Норвегии намерено ужесточить правила относительно выплат социальных пособий иностранным гражданам. Об этом сообщает The Local.

"Это требование к иммигрантам, что они должны учить норвежский язык, и они должны показать настоящую готовность это сделать ", - сказал министр финансов Сив Йенсен.

Он предлагает отказаться от правила, гарантирующего, что иммигранты в Норвегию получают 600 часов занятий по языку и культуре Норвегии.

По словам министра интеграции Ян Торе Саннера, правительство еще не решило, каким образзом будет установлен и проверен языковой стандарт.

"Мы работаем над этим. Вам нужно будет пройти тест, чтобы мы могли видеть, насколько вы хорошо знаете норвежский", - сказал Саннер.

Чиновник уточнил, что если знания языка на высоком уровне, то это - "важный инструмент для получения хорошей работы".

Правительство Тернбулла может ввести тестирование на знание английского языка как обязательное требование для получения разрешения на постоянное проживание в Австралии.

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Теги: мигранты, язык, норвегия
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