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10.08.2018, 21:45

В Норвегии наркозависимым будут выписывать бесплатный героин

В Норвегии наркозависимым будут выписывать бесплатный героин - Фото
Фото: скриншот с видео

В норвежском правительстве говорят, что их цель - улучшение качества жизни наркозависимых

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Норвегия, которая имеет один из самых высоких показателей смертности от передозировки наркотиков в Европе, разработает экспериментальную программу, в рамках которой самым серьезным наркоманам будут выписывать бесплатный героин. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление правительства Норвегии.

Норвежскому Управлению по здравоохранению и социальным вопросам поручено предложить экспериментальный проект для выявления пациентов, которые могут воспользоваться программой, изучить методы его внедрения и рассчитать затраты.

«Мы надеемся, что это обеспечит решение, которое даст... лучшее качество жизни для некоторых наркоманов, которые сегодня вне нашей досягаемости и которым текущие программы не помогают», - сказал министр здравоохранения Бенте Гойе.

Ожидается, что проект начнет работать в 2020 году.

В Украине 80 видов новых психоактивных веществ (НПВ) не внесены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Соответственно, за их оборот нельзя привлечь к уголовной ответственности.

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Теги: программа, норвегия, героин, наркотик, рецепт
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