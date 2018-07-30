В Норвегии охранники круизного судна застрелили белого медведя

Фото: gettyimages.com

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Зоозащитники выразили возмущение в связи с инцидентом

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На норвежском архипелага Шпицберген в Северо-Ледовитом океане белый медведь напал на охранников немецкого круизного лайнера, в результате они его застрелили. Об этом сообщает BBC.

В результате нападения пострадал один охранник, его жизни ничего не угрожает, он находится в больнице.

Издание напоминает, что наличие охраны является обязательным условием для туристических экскурсий на Шпицбергене, потому что на архипелага проживают примерно три тысячи белых медведей.

В немецкой круизной компании сказали, что охранник застрелил белого медведя, потому что он напал на его коллегу.

Зоозащитники выразили возмущение в связи с убийством белого медведя.

7 июля 2018 года в Канаде мужчина погиб, спасая детей от белого медведя.