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03.09.2018, 09:47

В Норвегии пропал соратник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

В Норвегии пропал соратник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа - Фото
Арьен Кампхьойс (фото - twitter.com/ArjenKamphuis)

Гражданин Нидерландов Арьен Кампхьойс пропал еще 20 августа 2018 года

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В Норвегии расследуют бесследное исчезновение Арьена Кампхьойса, который является соратником основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщается в микроблоге издания WikiLeaks в Twitter.

Согласно сообщению, последний раз его видели 20 августа 2018 года, когда он покидал отель в городе Будьо на севере Норвегии. У него был билет на рейс до Тронхейма, который находился в 700 км и дорога занимала около 10 часов.

Как пишет Deutsche Welle со ссылкой на полицию, что им неизвестно местонахождение гражданина Нидерландов и департамент хочет воздержаться от возможных спекуляций по поводу того, что могло случиться с соратником Ассанжа. 

Считается, что он мог исчезнуть в городе, или во время поездки на поезде.

О пропаже первой сообщила знакомая Кампхьойса. WikiLeaks назвала исчезновение странным.

Арьен Кампхьойс (фото - twitter.com/ArjenKamphuis)

1 августа Сенат США предложил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу дать показания по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

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Теги: норвегия, Джулиан Ассанж, исчезновение, Арьен Кампхьойс, соратник ассанжа, пропал человек
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