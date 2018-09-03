В Норвегии пропал соратник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Арьен Кампхьойс (фото - twitter.com/ArjenKamphuis)

В Норвегии расследуют бесследное исчезновение Арьена Кампхьойса, который является соратником основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщается в микроблоге издания WikiLeaks в Twitter.

Согласно сообщению, последний раз его видели 20 августа 2018 года, когда он покидал отель в городе Будьо на севере Норвегии. У него был билет на рейс до Тронхейма, который находился в 700 км и дорога занимала около 10 часов.

Как пишет Deutsche Welle со ссылкой на полицию, что им неизвестно местонахождение гражданина Нидерландов и департамент хочет воздержаться от возможных спекуляций по поводу того, что могло случиться с соратником Ассанжа.

Считается, что он мог исчезнуть в городе, или во время поездки на поезде.

О пропаже первой сообщила знакомая Кампхьойса. WikiLeaks назвала исчезновение странным.

Арьен Кампхьойс (фото - twitter.com/ArjenKamphuis)