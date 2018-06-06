В Нью-Йорке найдена мертвой известная дизайнер сумок

Кейт Спейд (фото - Getty Images)

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Кейт Спейд обнаружена мертвой в своей нью-йоркской квартире, полиция предполагает, что женщина могла покончить с собой

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Дизайнер Кейт Спейд обнаружена мертвой в своей нью-йоркской квартире. Полиция предполагает, что женщина могла покончить с собой. Об этом сообщает Би-би-си.

Тело 55-летней Спейд обнаружила утром в понедельник ее домработница. Как сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на полицию, в квартире также обнаружили предсмертую записку. Ее содержание не разглашается.

Кейт Спейд была известна как дизайнер одежды, обуви и ювелирных изделий. В 1993 году она вместе со своим мужем Энди Спейдом основала компанию по производству сумок Kate Spade Handbags.

В 1996 году фирма открыла свой первый магазин в Нью-Йорке, а сегодня у нее насчитывается более 300 представительств по всему миру.

В 2007 году Кейт Спейд продала своей бренд дизайнерской компании Coach, сумма сделки оценивалась в S2,4 млрд. После этого супруги запустили новый дизайнерский проект - Frances Valentine, названный в честь их дочери.

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