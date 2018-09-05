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05.09.2018, 19:10

В Нью-Йорке закрыли на карантин самолет из Дубая

В Нью-Йорке закрыли на карантин самолет из Дубая - Фото
Фото: Getty Images

Пассажиры стали жаловаться на недомогание во время полета

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В Нью-Йорке закрыли на карантин самолет, прилетевший из Дубая. Пассажиры стали жаловаться на недомогание во время полета. Об этом сообщает ВВС.

Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates с 500 пассажирами на борту приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди 5 сентября около 9 часов утра по местному времени. К лайнеру прибыли сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний и полицейские.

По информации CBS New York, во время полета около 100 человек почувствовали себя плохо, они  кашляли и жаловались на высокую температуру. Самолет с пассажирами на борту отбуксировали для стоянки. Пассажиров должны на месте обследовать врачи. Источник издания сообщил, что власти не усматривают в инциденте угрозы безопасности или признаков теракта.

В головном офисе Emirates американским властям сообщили, что причиной массового недомогания могло стать пищевое отравление.

По данным авиакомпании, на плохое самочувствие пожаловались всего 10 человек, и им оказывается медицинская помощь.

31 августа в городе Эглин штата Флорида (США) на территорию военной авиабазы упал легкий гражданский самолет с пассажирами, в результате крушения четыре человека погибли. 

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Теги: Дубай, пассажирский самолет, карантин, Арабские Эмираты, отравление
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