В одном из городов Польши все полицейские ушли на больничный

Фото: Facebook/Zarząd Główny NSZZ Policjantów

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Глава профсоюза утверждает, что это не акция протеста

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В польском городе Камень-Поморский (Западнопоморское воеводство) 100% полицейских ушли на больничный из-за хронической усталости, отмечая, что это не акция протеста. Об этом сообщает портал Onet.pl со ссылкой на данные полицейского профсоюза.

Согласно сообщению, похожая ситуация в двух районах столицы воеводства городе Щецине. На полицейском участке Щецин-Дабе 100% полицейских ушли на больничный, а на участке Щецин-Небучево - 70%.

"Это не является частью общенациональной акции протеста", - подчеркивает Рафал Янковский, председатель Главного совета полицейских Независимого самоуправляемого профсоюза Солидарность (Zarząd Główny NSZZ Policjantów - ред.), уточняя, что полицейским запрещено протестовать.

По его словам, эта проблема обострилась в летний период из-за недостаточной комплектации полицейских участков, когда правоохранители традиционно идут в плановый отпуск. Как результат - офицеры полиции, которые не находились в отпуске, не смогли выполнять свои обязанности из-за переутомления.

Янковский утверждает, что если эта проблема не будет решена, подобные случаи могут стать регулярными.

10 июля сотрудники полиции по всей стране начали протестовать. В Facebook много информации об акции и призывы поддержать полицейских.

Сотрудники правоохранительных органов Польши требуют повышения зарплаты, ее ежегодной индексации, возвращение возможности выхода на пенсию раньше оговоренного срока, а также полной оплаты сверхурочных часов.

10 августа в ходе антиправительственного митинга и столкновений с полицией в Бухаресте пострадали сотни людей.