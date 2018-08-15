В одной из стран запретят покупать недвижимость иностранцам

Фото: gettyimages.com

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Новый закон не будет касаться тех иностранцев, которые уже являются владельцами недвижимости в Новой Зеландии

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Парламент Новой Зеландии одобрил законопроект, согласно которому иностранцам запретят покупать недвижимость. Об этом сообщает Abcnews.go.com.

"В среду парламент Новой Зеландии принял законопроект, который позволяет только гражданам страны покупать дома, чтобы улучшить доступность (приобретения, - ред.) жилья и увеличить процент владельцев домов", - отмечается в сообщении.

В новых правилах есть несколько исключений. Например, иностранцы, которые проживают в Новой Зеландии и имеют статус резидента страны, граждане Австралии и Сингапура, благодаря соглашениям о зоне свободной торговли, смогут покупать дома.

Новый закон не будет касаться тех иностранцев, которые уже являются владельцами недвижимости в Новой Зеландии.

Украинцы лидируют среди иностранцев по покупкам квартир в Польше.