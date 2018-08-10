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10.08.2018, 16:20

В Омске на день города поставили на набережной виселицу: фото

В Омске на день города поставили на набережной виселицу: фото - Фото
Фото: Алексей Пантелеев

Организаторы объяснили, что на виселице подвешивали овощи, но это не помешало людям попозировать с петлей на шее

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В Омске во время празднований дня города на набережной установили виселицу. Об этом пишет Новый Омск.

На набережной воссоздали петровскую эпоху и омичи могли "примерить" на себя петлю.

Организаторы объяснили, что в те годы виселица была обычным элементом городской обстановки. В мэрии города решили провести с ними воспитательную беседу. 

Сами организаторы из организации "Служилые люди России" заверили, что виселицу ставили не для людей - это была "интерактивная площадка". Там подвешивали овощи и рубили. Несмотря на это, в сети появилась фотграфия, на которой девушка позирует с петлей на шее. 

В Набережных Челнах россиянам приготовили самый большой яблочный пирог и угощали людей прямо с лопаты.

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Теги: Россия, Омск, виселица
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