В Омске на день города поставили на набережной виселицу: фото

Фото: Алексей Пантелеев

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Организаторы объяснили, что на виселице подвешивали овощи, но это не помешало людям попозировать с петлей на шее

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В Омске во время празднований дня города на набережной установили виселицу. Об этом пишет Новый Омск.

На набережной воссоздали петровскую эпоху и омичи могли "примерить" на себя петлю.

Организаторы объяснили, что в те годы виселица была обычным элементом городской обстановки. В мэрии города решили провести с ними воспитательную беседу.

Сами организаторы из организации "Служилые люди России" заверили, что виселицу ставили не для людей - это была "интерактивная площадка". Там подвешивали овощи и рубили. Несмотря на это, в сети появилась фотграфия, на которой девушка позирует с петлей на шее.

В Набережных Челнах россиянам приготовили самый большой яблочный пирог и угощали людей прямо с лопаты.