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20.06.2018, 12:58

В Парагвае мужчина пришел на собственные похороны

В Парагвае мужчина пришел на собственные похороны - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Житель небельшой деревни отсутствовал дома три дня и родственники решили, что он стал жертвой местной мафии

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В небольшой деревне Санта-Тереза в Парагвае на границе с Бразилией мужчина вернулся домой и увидел, как его семья готовится к его похоронам. Об этом сообщает Би-би-си.

Согласно сообщению, до этого 20-летнего Хуана Рамона Альфонсо Пенайо никто не видел три дня. 

Отмечается, что в этом районе ведут борьбу за влияние банды наркодилеров. Потому семья решила, что он стал жертвой криминальных разборок.

Когда в воскресенье полиция обнаружила обугленное тело, то решила, что оно принадлежит именно ему. 

Родственники организовали поминки перед погребением и оплакивали Пенайо над гробом, в котором, как они думали, находилось его тело. 

Появление Пенайо живым на его собственных похоронах вызвало переполох. 

После этого обугленное тело вернули в морг. Местные чиновники сообщили, что если его не опознают, то похоронят с табличкой NN - nomen nescio с латыни, означает "имя неизвестно". 

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Теги: парагвай, похороны, собственные похороны
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