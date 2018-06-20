В Парагвае мужчина пришел на собственные похороны

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В небольшой деревне Санта-Тереза в Парагвае на границе с Бразилией мужчина вернулся домой и увидел, как его семья готовится к его похоронам. Об этом сообщает Би-би-си .

Согласно сообщению, до этого 20-летнего Хуана Рамона Альфонсо Пенайо никто не видел три дня.

Отмечается, что в этом районе ведут борьбу за влияние банды наркодилеров. Потому семья решила, что он стал жертвой криминальных разборок.

Когда в воскресенье полиция обнаружила обугленное тело, то решила, что оно принадлежит именно ему.

Родственники организовали поминки перед погребением и оплакивали Пенайо над гробом, в котором, как они думали, находилось его тело.

После этого обугленное тело вернули в морг. Местные чиновники сообщили, что если его не опознают, то похоронят с табличкой NN - nomen nescio с латыни, означает "имя неизвестно".

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