Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
19.07.2018, 07:38

В Париже грабитель украл часы за €200 тысяч

В Париже грабитель украл часы за €200 тысяч - Фото
Фото: gettyimages.com

СМИ сообщают, что ограбление произошло в седьмом округе Парижа

Реклама
Реклама

В Париже полиция разыскивает подозреваемого, который в результате вооруженного ограбления украл часы за 200 тысяч евро из ювелирного магазина. Об этом сообщает Le Figaro.

По данным полиции, мужчина, угрожая оружием, положил в сумку часы общей стоимостью около 200 тысяч евро.

СМИ сообщают, что ограбление произошло в седьмом округе Парижа. Продолжается расследование инцидента.

11 января 2018 года в Париже полиция разыскивала вооруженных грабителей, которые взломали витрину отеля Ritz и украли дорогие украшения на сумму 4 млн евро.

 

 

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: париж, ограбление, часы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Погром лагеря ромов: координатора С14 взяли под домашний арест
Происшествия Погром лагеря ромов: координатора С14 взяли под домашний арест
Нападение на Шабунина: Луценко поручил открыть уголовное дело
Происшествия Нападение на Шабунина: Луценко поручил открыть уголовное дело
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 