В Париже грабитель украл часы за €200 тысяч

Фото: gettyimages.com

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СМИ сообщают, что ограбление произошло в седьмом округе Парижа

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В Париже полиция разыскивает подозреваемого, который в результате вооруженного ограбления украл часы за 200 тысяч евро из ювелирного магазина. Об этом сообщает Le Figaro.

По данным полиции, мужчина, угрожая оружием, положил в сумку часы общей стоимостью около 200 тысяч евро.

СМИ сообщают, что ограбление произошло в седьмом округе Парижа. Продолжается расследование инцидента.

11 января 2018 года в Париже полиция разыскивала вооруженных грабителей, которые взломали витрину отеля Ritz и украли дорогие украшения на сумму 4 млн евро.