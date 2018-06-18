В Париже мальчик родился в поезде - подарили бесплатный проезд

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Женщина родила ребенка в городской электричке и власти подарили ребенку бесплатный проезд до 25 лет

Реклама

Реклама

В Париже в понедельник, 18 июня, в городской электриче RER женщина родила ребенка, которому в качестве подарка преподнесли бесплатный проезд на поездах до 25-ти лет. Об этом сообщает BFM-TV.

Согласно сообщению, рождение ребенка привело к приостановке движения поездов между станциями Шарль де Голль/Этуаль и Насьон.

Отмечается, что мать и новорожденного малыша доставили в ближайшую больницу - они чувствуют себя хорошо.

Руководство сети поездов объявило, что дарит ребенку бесплатное пользование поездами сети RER, пока ему не исполнится 25 лет.

Валери Пекресс, президент совета региона Иль-де-Франс, поздравила мать с новорожденным и принесла извинения всем, кто был затронут этим необычным беспокойством.

22 февраля в США радиоведущая Кассиди Проктор решила рожать в прямом эфире своего шоу, когда у нее внезапно начались преждевременные схватки.