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10.09.2018, 06:41

В Париже мужчина ранил ножом семь человек

В Париже мужчина ранил ножом семь человек - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Четверо пострадавших в результате в Париже находятся в критическом состоянии

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В Париже на набережной Луары мужчина с ножом напал на прохожих. Об этом сообщает La Parisien.

В результате чего инцидента ранения получили семь человек, четверо из них с тяжелыми травмам эвакуированы в городские больницы.

Нападение произошло в 22:45 по местному времени.

Мужчина напал на людей в кинотеатре MK2, после чего совершил нападение на людей, которые играли на площадке недалеко от кинотеатра.

По данным издания, кроме ножа у него был с собой железный прут. "После этого он продолжил движение по улице, где напал на еще нескольких людей, среди которых был турист из Британии. Один из пострадавших был травмирован в голову", - отмечается в сообщении.

Полиция задержала подозреваемого, он при задержании был ранен. Им оказался выходец из Афганистана.

17 июня на юге Франции женщина в черной одежде напала на посетителей супермаркета с канцелярским ножом и выкрикивала при этом "Аллаху Акбар".

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Теги: нападение, раненые, париж
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