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30.05.2018, 15:59

В Париже расселили самый крупный стихийный лагерь мигрантов

В Париже расселили самый крупный стихийный лагерь мигрантов - Фото
Фото: скриншот с видео

Жители лагеря будут временно размещены в 20 местах в Париже и Парижском регионе

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Французские силы безопасности эвакуировали самый крупный стихийный лагерь мигрантов в Париже, в нем проживали около 1700 человек. Об этом сообщает BFMTV.

Из расположенного в 19 округе лагеря эвакуировано было 1017 человек. Из них 64 человека были признаны «уязвимыми» (женщины, дети, престарелые), в том числе 11 несовершеннолетних.

Жители лагеря будут временно размещены в 20 местах в Париже и Парижском регионе, сказал министр внутренних дел Жерар Коломб.

Региональный префект сказал, что два других больших лагеря в городе будут эвакуированы «как можно быстрее». В одном из них проживают около 800 мигрантов (в основном афганцев), в другом – от 300 до 400 человек.

Французские власти утверждают, что мигранты из Судана, Сомали и Эритреи жили в лагере "в чрезвычайно опасных условиях".

28 мая в Париже нелегальный иммигрант из Мали героически спас ребенка, за что президент Франции предложил ему гражданство и трудоустройство. 

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Теги: полиция, мигранты, франция, лагерь, париж
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