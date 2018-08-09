В Перу десятки человек отравились зараженной химикатами пищей

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Десять человек погибли, еще 40 обратились за помощью с симптомами отравления

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В деревне Сан-Хосе де Ушуайя в Перу зараженная химикатами пища стала причиной смерти по меньшей мере десяти человек, сообщает Радио Свобода.

На похоронах в деревне 6 августа людям подали зараженную пищу, что и стало причиной отравление примерно 50 человек. Предварительно, в еде содержались используемые в пестицидах органические фосфаты. 10 человек погибли, еще 40 серьезно отравились.

Министр здравоохранения Перу Сильвиа Песси сообщила, что это уже не первый случай отравления органофосфатами в регионе. Ранее зарегистрировано две вспышки отравлений.

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7 августа 2018 года произошло массовое отравление во Львовской области. В больницу госпитализированы 26 несовершеннолетних в возрасте 10-17 лет и один взрослый с диагнозом "пищевая токсикоинфекция".