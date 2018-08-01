В Перу из-за протестующих туристов столкнулись два поезда

Фото: twitter.com/portalturismope

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Туристы перекрыли пути и спровоцировали столкновение поездов, около 20 пассажиров пострадали

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В Перу столкнулись два туристических поезда. ДТП произошло в районе Мачу-Пикчу, сообщает El Comercio.

Столкновение произошло из-за перекрытия железнодорожных путей туристами. Они не смогли приобрести билеты на поезд и вышли, чтобы остановить движущийся состав. Протестная акция стала причиной аварии. Один поезд резко затормозил, и второй состав влетел в него.

При столкновении пострадали 23 пассажира, пятеро госпитализированы с серьезными травмами.

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Правоохранители выясняют подробности происшествия и опрашивают очевидцев.

25 июля в подвале клиники Рикардо Пальма в столице Перу прогремели два взрыва. В результате пострадали около 20 человек.