В Польше автобус попал в ДТП, чтобы не сбить косулю

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В результате аварии были травмированы шесть человек

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В Подкарпатском воеводстве Польши автобус съехал в кювет, таким образом, водитель пытался избежать столкновения с косулей. Об этом сообщает TVP Info.

Пресс-секретаря подкарпатской полиции Марты Табаш-Ригель отметила, шесть человек получили травмы, после того как автобус, в котором они путешествоваличто, съехал в ров.

Пострадавших пассажиров госпитализировали в больницу.

18 июня 2018 года в Куявско-Поморском воеводстве Польши два человека погибли и еще 16 пострадали в ДТП с туристическим автобусом, пассажирами которого были пожилые люди.

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