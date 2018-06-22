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22.06.2018, 12:05

В Польше автобус попал в ДТП, чтобы не сбить косулю

В Польше автобус попал в ДТП, чтобы не сбить косулю - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В результате аварии были травмированы шесть человек

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В Подкарпатском воеводстве Польши автобус съехал в кювет, таким образом, водитель пытался избежать столкновения с косулей. Об этом сообщает TVP Info.

Пресс-секретаря подкарпатской полиции Марты Табаш-Ригель отметила, шесть человек получили травмы, после того как автобус, в котором они путешествоваличто, съехал в ров.

Пострадавших пассажиров госпитализировали в больницу.

18 июня 2018 года в Куявско-Поморском воеводстве Польши два человека погибли и еще 16 пострадали в ДТП с туристическим автобусом, пассажирами которого были пожилые люди.

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Теги: дтп, польша, косуля
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