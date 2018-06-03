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03.06.2018, 23:50

В Польше и странах Балтии начались учения НАТО Saber Strike

В Польше и странах Балтии начались учения НАТО Saber Strike - Фото
Фото: USArmyEurope

В учениях примут участие более 18 тысяч военнослужащих из 19 стран

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В странах Балтийского региона (Латвии, Литве, Эстонии) и Польше стартовали военные учения НАТО Saber Strike в которых примут участие более 18 тысяч военнослужащих из 19 стран. Об этом сообщает сайте армии США.

В учениях примут участие военнослужащие Канады, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Македонии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Испании, Великобритании и США.

Учения продлятся до 15 июня, и "продемонстрируют решимость и способность Альянса действовать единым целым в ответ на любую агрессию".

Сообщается, что обучение начались после заявления Польши о том, что она рассматривает размещение у себя постоянного контингента войска США. 

28 мая Министерство обороны Польши опубликовало документ "Предложение о постоянном присутствии США в Польше", согласно которому, Варшава предлагает Вашингтону разместить на территории страны на постоянной основе бронетанковую дивизию, с целью "сдерживания усилившейся и опасной позиции России, которая угрожает Европе". 

29 мая Кремль заявил о готовности реагировать на расширение инфраструктуры НАТО к границам РФ после сообщения о намерении Польши разместить на территории страны на постоянной основе бронетанковую дивизию

1 июня в Брюсселе белорусский глава МИД Владимир Макей заявил, что, если Североатлантический альянс создаст в Польше военную базу с постоянным американским контингентом, то Беларусь может разрешить РФ разместить войска на своей территории.

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Теги: польша, нато, учения, военные учения
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