В Польше и странах Балтии начались учения НАТО Saber Strike

Фото: USArmyEurope

commenthover

В учениях примут участие более 18 тысяч военнослужащих из 19 стран

Реклама

Реклама

В странах Балтийского региона (Латвии, Литве, Эстонии) и Польше стартовали военные учения НАТО Saber Strike в которых примут участие более 18 тысяч военнослужащих из 19 стран. Об этом сообщает сайте армии США.

В учениях примут участие военнослужащие Канады, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Македонии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Испании, Великобритании и США.

Учения продлятся до 15 июня, и "продемонстрируют решимость и способность Альянса действовать единым целым в ответ на любую агрессию".

Сообщается, что обучение начались после заявления Польши о том, что она рассматривает размещение у себя постоянного контингента войска США.

28 мая Министерство обороны Польши опубликовало документ "Предложение о постоянном присутствии США в Польше", согласно которому, Варшава предлагает Вашингтону разместить на территории страны на постоянной основе бронетанковую дивизию, с целью "сдерживания усилившейся и опасной позиции России, которая угрожает Европе".

29 мая Кремль заявил о готовности реагировать на расширение инфраструктуры НАТО к границам РФ после сообщения о намерении Польши разместить на территории страны на постоянной основе бронетанковую дивизию.

1 июня в Брюсселе белорусский глава МИД Владимир Макей заявил, что, если Североатлантический альянс создаст в Польше военную базу с постоянным американским контингентом, то Беларусь может разрешить РФ разместить войска на своей территории.