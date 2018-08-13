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13.08.2018, 19:14

В Польше из-за обнаруженных авиабомб эвакуировали 2 тыс человек

В Польше из-за обнаруженных авиабомб эвакуировали 2 тыс человек - Фото
Полиция Германии Фото: pixabay.com

Каждая бомба весит около 300 кг, а радиус их действия оценивается примерно в 2 километра

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На польском курорте Колобжег на побережье Балтийского моря из-за найденных бомб времен Второй мировой войны эвакуированы более 2 тыс человек. Об этом сообщает Польское радио.

Представитель местного военно-морского подразделения Яцек Квятковский рассказал, что саперы нашли три авиационные бомбы и два объекта неизвестного происхождения, которые в итоге оказались не авиабомбами.

"Это был бетонно-кирпичный якорь с металлическими элементами и раздавленная покрышка с металлоломом", - сказал он.

Каждая бомба весит около 300 кг, а радиус их действия оценивается примерно в 2 километра.

Бомбы подняли из моря и на специальном грузовике вывезли на полигон для управляемой детонации.

После этого местным жителям и туристам разрешили вернуться в свои дома.

Сегодня в Днепропетровской области пиротехники обезвредили 500-килограммовую фугасную авиационную бомбу ФАБ-500. Снаряд остался от Второй мировой войны.

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Теги: польша, эвакуация, бомба, курорт, Колобжег
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