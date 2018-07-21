В Польше наказали российского пилота истребителя F16

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

В 2016 году он нарушил закрытое воздушное пространство Польши во время визита папы римского Франциска

Реклама

Реклама

В Польше наказали российского пилота условным лишением свободы на 6 месяцев и штрафом в размере 10 тысяч злотых (около 2300 евро) за нарушение закрытого воздушного пространства во время визита в 2016 году папы римского Франциска в ходе Всемирных дней молодежи. Об этом сообщает Радио Польша.

Согласно сообщению, Радомский окружной суд подтвердил приговор суда первой инстанции в Радоме, который в апреле этого года постановил, что россиянин, будучи ответственным за свой самолет, должен был проверить возможность своего присутствия в польском воздушном пространстве, а если не сделал этого, значит преступление было совершено умышленно.

Речь идет о нарушении воздушного пространства над Краковом 29 июля 2016 года с участием российского пилота, который летел из Чехии в Радом, и не поставил в известность о своем полете польский командно-диспетчерский пункт. Он был одним из участников XII Чемпионата мира по авиационной акробатике.

Во время Всемирных дней молодежи и визита папы римского Франциска польские спецслужбы, а также армия находились в состоянии повышенной готовности.

После неудачной попытки связаться с пилотом, самолет был перехвачен двумя истребителями F16.