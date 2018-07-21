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21.07.2018, 16:34

В Польше наказали российского пилота истребителя F16

В Польше наказали российского пилота истребителя F16 - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В 2016 году он нарушил закрытое воздушное пространство Польши во время визита папы римского Франциска

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В Польше наказали российского пилота условным лишением свободы на 6 месяцев и штрафом в размере 10 тысяч злотых (около 2300 евро) за нарушение закрытого воздушного пространства во время визита в 2016 году папы римского Франциска в ходе Всемирных дней молодежи. Об этом сообщает Радио Польша.

Согласно сообщению, Радомский окружной суд подтвердил приговор суда первой инстанции в Радоме, который в апреле этого года постановил, что россиянин, будучи ответственным за свой самолет, должен был проверить возможность своего присутствия в польском воздушном пространстве, а если не сделал этого, значит преступление было совершено умышленно. 

Речь идет о нарушении воздушного пространства над Краковом 29 июля 2016 года с участием российского пилота, который летел из Чехии в Радом, и не поставил в известность о своем полете польский командно-диспетчерский пункт. Он был одним из участников XII Чемпионата мира по авиационной акробатике. 

Во время Всемирных дней молодежи и визита папы римского Франциска польские спецслужбы, а также армия находились в состоянии повышенной готовности. 

После неудачной попытки связаться с пилотом, самолет был перехвачен двумя истребителями F16.

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Теги: польша, самолет, воздушное пространство, нарушение воздушного пространства, пилот, истребитель, F16, российский пилот
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