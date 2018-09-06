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06.09.2018, 13:55

В Польше предъявили обвинения российскому шпиону: грозит 10 лет

В Польше предъявили обвинения российскому шпиону: грозит 10 лет - Фото
Фото: Pixabay

Поляка обвиняют в том, что работая в Министерстве экономики страны он передавал информацию ГРУ РФ

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Сегодня, 6 сентября, Генеральная прокуратура Польши предъявила обвинения экс-сотруднику Министерства экономики страны по делу о шпионаже в пользу России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, расследование завершено и Марек В. обвиняется в том, что на протяжении 2014-2016 годов работал на военную разведки ГРУ России.

"В рамках шпионской деятельности обвиняемый передавал данные, полученные благодаря работе в Министерстве экономики", - сообщили в ведомстве.

Также сказано, что обвиняемому грозит лишение свободы сроком от 1 до 10 лет.

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20 августа в Польше сообщили, что Агентство внутренней безопасности страны приняло решение запретить украинке Людмиле Козловской въезд в ЕС из-за сомнительного финансирования ее фонда Открытый диалог, который ранее издал инструктаж, как свергнуть законно действующее в Польше правительство.

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