В Польше предъявили обвинения российскому шпиону: грозит 10 лет

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Поляка обвиняют в том, что работая в Министерстве экономики страны он передавал информацию ГРУ РФ

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Сегодня, 6 сентября, Генеральная прокуратура Польши предъявила обвинения экс-сотруднику Министерства экономики страны по делу о шпионаже в пользу России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, расследование завершено и Марек В. обвиняется в том, что на протяжении 2014-2016 годов работал на военную разведки ГРУ России.

"В рамках шпионской деятельности обвиняемый передавал данные, полученные благодаря работе в Министерстве экономики", - сообщили в ведомстве.

Также сказано, что обвиняемому грозит лишение свободы сроком от 1 до 10 лет.

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