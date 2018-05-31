В Польше разбился самолет: есть жертвы

В Лодзинском воеводстве (центр Польши) разбился легкомоторный самолет, погибли двое мужчин, передает tvn24.pl.
"Известно, что самолет пролетал над аэродромом и по невыясненным причинам разбился", - сообщил представитель пожарной службы в Лодзи Энджей Павляк.
В результате авиакатастрофы погибли двое мужчин в возрасте 43 и 48 лет.
Трагедия произошла, вероятно, во время приземления воздушного судна в поле. Спасатели ищут крыло воздушного судна, которое отпало перед столкновением самолета с землей.
Фото: tvn24.pl
На месте трагедии работало семь пожарных расчетов. Об авиакатастрофе проинформирована государственная комиссия по расследованию авиакатастроф.
В апреле суд в Радоме (Польша) приговорил пилота из РФ к шести месяцам тюрьмы условно, а также штрафу в размере 10 тысяч злотых (около 2225 евро) за нарушение закрытого воздушного пространства Польши.