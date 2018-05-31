В Польше разбился самолет: есть жертвы

Фото: tvn24.pl

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В результате авиакатастрофы погибли двое мужчин в возрасте 43 и 48 лет

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В Лодзинском воеводстве (центр Польши) разбился легкомоторный самолет, погибли двое мужчин, передает tvn24.pl.

"Известно, что самолет пролетал над аэродромом и по невыясненным причинам разбился", - сообщил представитель пожарной службы в Лодзи Энджей Павляк.

В результате авиакатастрофы погибли двое мужчин в возрасте 43 и 48 лет.

Трагедия произошла, вероятно, во время приземления воздушного судна в поле. Спасатели ищут крыло воздушного судна, которое отпало перед столкновением самолета с землей.

Фото: tvn24.pl

На месте трагедии работало семь пожарных расчетов. Об авиакатастрофе проинформирована государственная комиссия по расследованию авиакатастроф.

В апреле суд в Радоме (Польша) приговорил пилота из РФ к шести месяцам тюрьмы условно, а также штрафу в размере 10 тысяч злотых (около 2225 евро) за нарушение закрытого воздушного пространства Польши.