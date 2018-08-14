В польской больнице повесился украинец – СМИ

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Предположительно, мужчина совершил самоубийство из-за отсутствия страховки

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В одной из польских больниц повесился гражданин Украины. Предположительно, мужчина совершил самоубийство из-за отсутствия медицинской страховки и страха депортации в Украину, сообщает Radio Olsztyn.

В городской больнице в Ольштыне Варминско-Мазурского воеводства в Польше повесился 59-летний украинец. Мужчину госпитализировали в результате несчастного случая на работе, где ему раздавило таз. Пострадавший провел несколько дней в больнице, а потом повесился в палате для больных.

Мужчина не имел страхования, поэтому ему было необходимо оплатить медицинские расходы. Это и стало предположительной причиной самоубийства, передают местные СМИ.

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На месте происшествия работают правоохранители. Персонал больницы не знает, что могло послужить причиной самоубийства. О смерти украинца сообщили в Посольство Украины в Польше и передали дело в прокуратуру.

31 июля в Ичнянском районе Черниговской области шестиклассник покончил жизнь самоубийством через повешение. На такой шаг ребенок решился после ссоры с матерью.