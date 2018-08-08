В порту Антверпена конфисковали более 1,5 тонн кокаина

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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На прошлой недели изъяли еще больше - 1727 кг наркотика

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В порту Антверпена бельгийские таможенники изъяли партию кокаина на сумму более 75 млн евро. Об этом сообщает De Telegraaf со ссылкой на Министерство финансов Бельгии.

Конфикованная партия наркотиков весом 1561 кг была спрятана в контейнере с деревьями из Колумбии. Предполагаемая стоимость составляет более 75 млн евро".

Отмечается, что во время предыдущей контрольной акции 3 августа в Антверпене было изъято 1727 килограммов кокаина примерной стоимостью более 80 млн евро. Тогда наркотики перевозились в контейнере с бананами из Эквадора.

3 июля сообщалось, что в Украине ликвидировали международную группу наркоторговцев. Правоохранители задержали подозреваемого в организации наркобизнеса и его подельников и изъяли более 6 кг кокаина стоимостью почти 30 млн грн. Наркокурьеров задержали в аэропорту Борисполь.