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03.08.2018, 06:24

В посольстве США в Москве обнаружили шпионку - СМИ

В посольстве США в Москве обнаружили шпионку - СМИ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным СМИ, женщина попала под подозрение американских контрразведчиков в 2016 году

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Контрразведка США выявила среди сотрудников американского посольства в Москве шпионку, которая более 10 лет  сотрудничала с российскими спецслужбами. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на свои источники.

"Контрразведка  США узнала, что вероятный российский шпион более десяти лет работал в самом сердце американского посольства в Москве и не был выявленным", - отмечается в сообщении.

Женщина попала под подозрение американских контрразведчиков в 2016 году во время регулярной безопасности проверки.

Ее взяла на работу секретная служба США, она прошла все необходимые проверки.

"Насколько известно, она имела доступ к интранету секретной службы и электронной почтовой системе, что потенциально давало ей доступ к конфиденциальным материалам, в том числе расписания президента и вице-президента", - отмечают источники издания.

По данным СМИ, инспекторы США установили, что она проводила регулярные и неавторизованные встречи с сотрудниками ФСБ РФ.

Источники The Guardian утверждают, что россиянку уволили летом 2017 года.

"Конгресс США сосредотачивается на российских хакерах, хотя есть вероятность, что всю необходимую для проникновения в систему информацию россияне получили он внутреннего взлома секретной службы", - предположил источник.

Он предположил, что секретная служба с целью не навредить своему имиджу, пыталась прикрыть вынужденное увольнение шпионки требованиями России почти вдвое сократить количество работников дипломатических миссий США в РФ. "Правительственный комитет должен расследовать действия секретной службы по сокрытию этой утечки", - отметил источник.

28 июля 2017 года Россия потребовала, чтобы США приняли меры для сокращения количества американских дипломатов в РФ и технического персонала до 455 человек. 30 июля президент государства-оккупанта Владимир Путин заявил, что 755 американцев из посольства США должны уехать до 1 сентября - такова "ассиметричная" реакция Кремля на новый пакет санкций.

С 23 августа дипломатические представительства США в этих регионах России перестали выдавать визы.

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Теги: шпионка, Россия, США, утечка данных, посольство США в Москве
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