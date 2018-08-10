В Республике Сербской хотят узаконить кириллицу: грозят штрафами

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Законопроект уже находится на финальной стадии.

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Республика Сербская готовится принять закон, который сделает использование кириллицы обязательным во всех общественных и государственных институтах. Об этом сообщает Balkan Insight.

"Республика Сербская готовит новый закон об обязательном использовании кириллического правописания во всех официальных учреждениях, но хорваты и мусульмане возмущены, поскольку считают такой план антиконституционным", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Республики Сербской Зелка Цвиянович подтвердил, что его кабинет готовит юридические изменения, чтобы продвигать более широкое использование кириллицы.

Законопроект уже находится на финальной стадии.

По данным боснийских СМИ, законопроект будет включать жесткие санкции за несоблюдение закона. Любой, кто находится на официальном месте и не использует кириллицу, может быть наказан штрафами от 45 до 850 евро.

На сегодня латиница и кириллица являются конституционными в Боснии и Герцеговине, включая и Республику Сербскую.

Администрация EURid, управляющая национальным доменом Европейского Союза .EU, объявила о том, что все кириллические доменные имена в этой зоне будут удалены до 31 мая 2019 года.