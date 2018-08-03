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03.08.2018, 13:27

В результате авиаударов по Йемену погибли 55 человек

В результате авиаударов по Йемену погибли 55 человек - Фото
Иллюстративное фото: открытые источники

Удары были направлены по рыболовному порту и городскому госпиталю

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В результате авиаударов по йеменскому порту в Ходейде в Красном море погибли минимум 55 человек, сообщает издание Aljazeera со ссылкой на заявление министерства здравоохранения повстанцев-хуситов.

Количество жертв из-за авиаударов альянса Саудовской Аравии с Объединенными Арабскими Эмиратами в борьбе с повстанцами Хути возросло до 55 человек, среди них - женщины и дети. Ранения различной степени тяжести получили более 120 человек. 

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Местные власти не справляются с количеством пострадавших. Ситуация осложнена высоким риском новых авиаударов. Медики опасаются перевозить раненых, чтобы не стать мишенью авиаудара.

13 июня войска коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, и правительственные силы Йемена начали наступление на крупный порт Ходейда, который удерживают повстанцы-хуситы. 

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Теги: повстанцы-хуситы, погибшие, авиаудар, пострадавшие, йемен, атака, ходейда
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