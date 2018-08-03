В результате авиаударов по Йемену погибли 55 человек

Иллюстративное фото: открытые источники

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Удары были направлены по рыболовному порту и городскому госпиталю

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В результате авиаударов по йеменскому порту в Ходейде в Красном море погибли минимум 55 человек, сообщает издание Aljazeera со ссылкой на заявление министерства здравоохранения повстанцев-хуситов.

Количество жертв из-за авиаударов альянса Саудовской Аравии с Объединенными Арабскими Эмиратами в борьбе с повстанцами Хути возросло до 55 человек, среди них - женщины и дети. Ранения различной степени тяжести получили более 120 человек.

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Местные власти не справляются с количеством пострадавших. Ситуация осложнена высоким риском новых авиаударов. Медики опасаются перевозить раненых, чтобы не стать мишенью авиаудара.

13 июня войска коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, и правительственные силы Йемена начали наступление на крупный порт Ходейда, который удерживают повстанцы-хуситы.