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13.08.2018, 16:09

В результате взрыва в Сирии погибли почти 70 человек

В результате взрыва в Сирии погибли почти 70 человек - Фото
Фото: скриншот с видео

По данным правозащитников, в результате взрыва в подвале здания, обружилось все многоэтажное строение

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В подконтрольном повстанцам сирийском городе Сармада в результате взрыва в здании, которое, предположительно, использовалось в качестве оружейного склада, погибли 69 человек. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на правозащитников.

Согласно сообщению, взрыв произошел в воскресенье.

Британская мониторинговая организация Syrian Observatory for Human Rights сообщила, что оружейный склад в подвале здания сдетонировал, в результате чего обрушилось все многоэтажное строение.

Тем временем сирийские правительственные войска направили дополнительное подкрепление перед возможным наступлением на провинцию Идлиб – последний крупный оплот повстанцев в Сирии.

5 августа в сирийской провинции Хама возле города Масьяфа подорвали автомобиль, в котором находился Азиз Асбер, глава научно-исследовательского центра, где при поддержке режима диктатора Башара Асада тайно разрабатывалось химическое оружие. 

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Теги: Сирия, взрыв, жертвы, повстанцы, склад
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