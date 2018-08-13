В результате взрыва в Сирии погибли почти 70 человек

В подконтрольном повстанцам сирийском городе Сармада в результате взрыва в здании, которое, предположительно, использовалось в качестве оружейного склада, погибли 69 человек. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на правозащитников.
Согласно сообщению, взрыв произошел в воскресенье.
Британская мониторинговая организация Syrian Observatory for Human Rights сообщила, что оружейный склад в подвале здания сдетонировал, в результате чего обрушилось все многоэтажное строение.
Тем временем сирийские правительственные войска направили дополнительное подкрепление перед возможным наступлением на провинцию Идлиб – последний крупный оплот повстанцев в Сирии.
5 августа в сирийской провинции Хама возле города Масьяфа подорвали автомобиль, в котором находился Азиз Асбер, глава научно-исследовательского центра, где при поддержке режима диктатора Башара Асада тайно разрабатывалось химическое оружие.