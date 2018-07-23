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23.07.2018, 10:08

В РФ 17 тюремщиков отстранили за жестокое избиение заключенного

В РФ 17 тюремщиков отстранили за жестокое избиение заключенного - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Российская прокуратура выясняет подробности и опрашивает всех заключенных в колонии

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В российской колонии 17 человек отстранили от выполнения обязанностей за избиение заключенного. Прокуратора проводит масштабную проверку в учреждении, сообщает пропагандистский ресурс ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Ярославской области.

Сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний отстранили на неопределенный срок. Они находятся в Ярославле до завершения проверок.

В колонии работает делегация ФСИН из Москвы, прокуроры опрашивают заключенных.

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Видео жестокого избиения заключенного в исправительной колонии №1 в Ярославской области опубликовала Новая газета. Евгений Макаров получил серьезные травмы. Причиной избиения, по словам пострадавшего, стало его возмущение тем, что смотрители бросили на пол письмо от его матери.

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Теги: пытки, избиение, заключенный, колония, ярославль, евгений макаров
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