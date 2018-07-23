В РФ 17 тюремщиков отстранили за жестокое избиение заключенного

В российской колонии 17 человек отстранили от выполнения обязанностей за избиение заключенного. Прокуратора проводит масштабную проверку в учреждении, сообщает пропагандистский ресурс ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Ярославской области.
Сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний отстранили на неопределенный срок. Они находятся в Ярославле до завершения проверок.
В колонии работает делегация ФСИН из Москвы, прокуроры опрашивают заключенных.
Читайте также: Полицейских уволили за жестокое избиение мужчины
Видео жестокого избиения заключенного в исправительной колонии №1 в Ярославской области опубликовала Новая газета. Евгений Макаров получил серьезные травмы. Причиной избиения, по словам пострадавшего, стало его возмущение тем, что смотрители бросили на пол письмо от его матери.