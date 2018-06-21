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21.06.2018, 14:50

В РФ арестовали за шпионаж топ-менеджера энергетической компании

В РФ арестовали за шпионаж топ-менеджера энергетической компании - Фото
Карина Цуркан (фото - НТВ)

Карину Цуркан обвиняют в передаче секретных данных об энергетической безопасности России

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Лефортовский суд в России арестовал 44-летнюю Карину Цуркан, члена правления Интер РАО АЭС по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает Romania-Insider.

"МИД (Румынии - ред.) предупреждает о спекулятивном характере информационной кампании со стороны российских СМИ и советует осторожно освещать эту тему", - говорится в пресс-релизе министерства, который цитирует Mediafax. 

В Бухаресте утверждают, что Цуркан имеет румынское гражданство, ведомство требует разъяснений от Москвы. На сайте Интер РАО указано, что она имеет российский паспорт. Известно, что Цуркан отказалась от гражданства Молдавии, где родилась, еще в 2016 году. 

Дело расследуется по статье о шпионаже, она вину отрицает.

Российский Интерфакс отмечает, что свидетелем по делу проходит замминистра энергетики Вячеслав Кравченко. После ее задержания у него в кабинете прошел обыск.   

РосСМИ сообщают, что, предположительно, она передавала секретные данный одной из стран НАТО об энергетической безопасности России. 

ЭХО Москвы пишет, что в компании Интер РАО топ-менеджер курировала экспорт и импорт электроэнергии за рубеж. В том числе в Китай, Финляндию, Польшу и страны Балтии. 

В 1990-х и начале 2000-х она работала в Центре реформ коммерческого права при Агентстве США по международному развитию (USAID), которое сейчас в РФ признано "нежелательной структурой".

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Теги: фсб, шпионаж, интер рао, екатерина цуркан, член правления интер рао
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