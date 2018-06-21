В РФ арестовали за шпионаж топ-менеджера энергетической компании

Карина Цуркан (фото - НТВ)

Лефортовский суд в России арестовал 44-летнюю Карину Цуркан, члена правления Интер РАО АЭС по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает Romania-Insider.

"МИД (Румынии - ред.) предупреждает о спекулятивном характере информационной кампании со стороны российских СМИ и советует осторожно освещать эту тему", - говорится в пресс-релизе министерства, который цитирует Mediafax.

В Бухаресте утверждают, что Цуркан имеет румынское гражданство, ведомство требует разъяснений от Москвы. На сайте Интер РАО указано, что она имеет российский паспорт. Известно, что Цуркан отказалась от гражданства Молдавии, где родилась, еще в 2016 году.