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29.05.2018, 05:53

В РФ электрика судят за пост в соцсети против Путина - адвокат

В РФ электрика судят за пост в соцсети против Путина - адвокат - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Прокурор требует для него 2 года условно

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В России на суде прокурор запросил два года условно для электрика Владимира Егорова, против которого возбудили уголовное дело из-за публикации против президента РФ Владимира Путина в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте. Об этом сообщила адвокат правозащитной группы Агора Светлана Сидоркина, передает Дождь.

По ее словам, Егорова обвиняют в публичных призывах к экстремизму в интернете (ч.2 ст. 280 УК).

Она рассказала, что сначала его отправили под стражу, но позже меру пресечения изменили на подписку о невыезде.

По версии следствия, Егоров разместил в сообществе Граждане Торопца, которым он управляет в соцсети, текст, "содержащий в своей лингвистической конструкции призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

Грани.ru пишет, что он написал: "Валить надо главную кремлевскую крысу с его дружками-подельниками". Пост сопровождался фотографией Путина с надписью на лбу "Главная крыса".

Сидоркина просит суд полностью оправдать Егорова, он отказался признавать свою вину. Приговор по этому делу будет оглашен 5 июня.

Отмечается, что 27 июня прошлого года он не пришел в ФСБ на допрос и был объявлен в розыск. Спустя месяц, 31 июля, работники ФСБ задержали Егорова в его автомобиле на границе с Беларусью.

Правозащитный центр Мемориал признал его политическим заключенным.

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Теги: суд, политзаключенный, Владимир Егоров
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