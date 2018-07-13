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13.07.2018, 00:08

В РФ Новичок делали на двух заводах - один из создателей: видео

В РФ Новичок делали на двух заводах - один из создателей: видео - Фото
Вил Мирзаянов (фото - скриншот видео)

Россия в свое время произвела до 20 тонн этого нервно-паралитического вещества

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Ученый Вил Мирзаянов, принимавший участие в создании нервно-паралитического вещества Новичок, рассказал, что над ним работали 17 лет и делали на двух заводах - в Шиханах и Волгограде, в производстве участвовали тысячи человек. Об этом ученый сообщил в интервью телеканалу 112 Украина. 

"Ни одна страна в мире такими возможностями не располагала и не знала об этом секрете. Тем более, эти вещества не включены в список запрещенных веществ конвенций", - рассказал ученый.

Поэтому Мирзаянов не сомневается, что вещество, которым отравили Скрипалей и вторую пару - это Новичок, разработанный в России.

Он утверждает, что для убийства человека достаточно 2 мг Новичка, а Россия в свое время произвела от 16 до 20 тонн. "Ими заправляли ракеты средней дальности", - сообщил Мирзаянов.

4 марта в английском городе Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия Новичок, которое разрабатывали в СССР и РФ. ОЗХО подтвердила выводы Британии о природе яда. 

30 июня 2018 года на южной окраине английского городка Эймсбери обнаружили 44-летнюю Дону Стерджесс из соседнего Солсбери и ее местного 45-летнего бойфренда Чарльза Роули: оба были без сознания. Согласно выводам британских экспертов, пара отравилась Новичком. 

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Теги: Сергей Скрипаль, новичок, Вил Мирзаянов
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