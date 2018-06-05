"Какой-то идиотизм": в РФ ответили экс-президенту Эстонии

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев прокомментировал заявление экс-президента Эстонии об угрозе со стороны РФ

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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев назвал "идиотизмом" заявление о возможной угрозе России для Эстонии. Об этом сообщает российский РБК.

"По-моему, это какой-то идиотизм. У людей просто крышу сносит. Если Эстония захочет ввязаться в какой-то военный конфликт с Россией, НАТО ей этого, естественно, не позволит. Кто же будет вписываться за интересы Эстонии от имени НАТО? Это просто абсурд", - сказал Ковалев.

Депутат законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок добавил, что военная доктрина России оборонительная, а не наступательная.

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что, если Россия атакует Эстонию, она потеряет "Омск и Томск, не говоря уже о Петербурге".