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27.06.2018, 15:41

В РФ предложили отрабатывать ипотеки в селах и спецпоселениях

В РФ предложили отрабатывать ипотеки в селах и спецпоселениях - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Депутат Госдумы считает, что льготные условия кредитования и последующая их помогут молодым семьям

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Россиянам предложили субсидировать первоначальный взнос по ипотеке и выдавать жилищные кредиты под 4% годовых взамен на отработку льготных условий в сельской местности или в спецпоселениях. Об этом сообщает российский ресурс Vesti.ru.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова заявила, что "наиболее эффективным видится механизм субсидирования первоначального взноса за ипотеку и ипотечной ставки в размере 4%" с отработкой в селах или поселениях "с фиксированной численностью жителей, до 50 тысяч человек".

Она считает, что таким образом можно будет развивать территории, где недостаточно рабочей силы.

В России действует программа "льготного кредитования" Семейная ипотека для семей с двумя и более детьми. Минимальный первоначальный взнос по этой программе составляет 20 процентов от стоимости жилья.

Ранее сегодня, 27 июня, российское ТВ сообщило, что по результатам опроса фонда Общественное мнение (ФОМ), 71% россиян исключают возможность оформления ипотечного кредита на покупку жилья даже при снижении ставки с 11 до 8%.

В мае депутаты Госдумы РФ задумались на тем, чтобы разрешить брать ипотечный кредит на квартиру школьникам с 14 лет.

В июне прошлого года МВД России хотело переселять россиян для освоения Дальнего Востока и Байкальского региона РФ, поскольку там не хватает рабочей силы, а политическая нестабильности усиливает подвижность населения.

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Теги: Россия, экономика, рф, ипотека, льготная ипотека, льготное кредитования
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