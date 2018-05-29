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29.05.2018, 14:26

В РФ считают расследование вмешательства в выборы США бесполезным

В РФ считают расследование вмешательства в выборы США бесполезным - Фото
Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

Помощник Путина заявил, что расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера напоминает ему фразеологизм "толочь воду в ступе"

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В Кремле рассчитывают, что расследование в США возможного российского вмешательства в выборы президента 2016 года скоро завершится, так как, по мнению Москвы, оно "бесполезно". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Есть надежда на то, что оно когда-то завершится, тем более, что по-русски это называется толочь воду в ступе. Я не знаю, есть ли эквивалент в английском языке этой пословице, но пока процесс напоминает именно это действие", - сказал Песков.

Недавно адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что специальный прокурор США Роберт Мюллер закончит расследование вероятного вмешательства России в выборы до 1 сентября.

11 мая вице-президент США Майк Пенс заявил, что Мюллеру "в интересах страны пора свернуть" его расследование возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года и потенциальных связей между командой Трампа и Кремлем. 

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Теги: Роберт Мюллер, вмешательство в выборы, расследование, дмитрий песков, выборы президента сша
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