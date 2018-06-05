В РФ суд дал оппозиционеру два года условно за пост о Путине

Суд в Тверской области России приговорил к двум годам лишения свободы условно активиста партии Яблоко Владимира Егорова за пост в соцсети ВКонтакте с критикой президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на адвоката правозащитной группы Агора, представляющий интересы обвиняемого.
Суд признал Егорова виновным в публичных призывах к экстремизму через интернет.
Активисту назначили испытательный срок в три года и запретили модерировать веб-сайты. Также у него изъяли системный блок персонального компьютера.
Как отметило издание, Егоров пытался покинуть Россию летом 2017 года после того, как его дом несколько раз поджигали неизвестные. Активист попросил политического убежища в Белоруссии, однако был экстрадирован в Россию, где был помещен под стражу.