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05.06.2018, 21:09

В РФ суд дал оппозиционеру два года условно за пост о Путине

В РФ суд дал оппозиционеру два года условно за пост о Путине - Фото
Владимир Егоров Фото: svoboda.org

Суд признал Владимира Егорова виновным в публичных призывах к экстремизму через интернет

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Суд в Тверской области России приговорил к двум годам лишения свободы условно активиста партии Яблоко Владимира Егорова за пост в соцсети ВКонтакте с критикой президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на адвоката правозащитной группы Агора, представляющий интересы обвиняемого.

Суд признал Егорова виновным в публичных призывах к экстремизму через интернет.

Активисту назначили испытательный срок в три года и запретили модерировать веб-сайты. Также у него изъяли системный блок персонального компьютера.

Как отметило издание, Егоров пытался покинуть Россию летом 2017 года после того, как его дом несколько раз поджигали неизвестные. Активист попросил политического убежища в Белоруссии, однако был экстрадирован в Россию, где был помещен под стражу.

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Теги: владимир путин, приговор, экстремизм, ВКонтакте, Владимир Егоров
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