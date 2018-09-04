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Боты:
04.09.2018, 15:14

В РФ запретили священника, который читал "непристойные проповеди"

В РФ запретили священника, который читал "непристойные проповеди" - Фото
Владимир Головин Фото: скриншот с видео

Церковное начальство утверждает, что священник советовал женщинам смотреть "непристойные фильмы, публично консультировал их в выборе нижнего белья"

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В Татарстане запретили в служении на три месяца священника РПЦ за создание финансовой пирамиды, неканонические духовные практики и проповеди, "граничащие с кощунством и глумлением над Христом". Об этом сообщает Интерфакс.

Речь идет о протоиерее Владимире Головине.

Как сообщили в Чистопольской епархии, в которую входит храм, где служит Головин, поводом для такого решение стал отказ священника отказаться от деятельности, "вносящей соблазн в жизнь церкви".

Там говорят, что Головин "создал сетевую структуру, управляемую частными лицами, со своей собственной программой и со своими целями и задачами".

Эта структура, по информации представителей РПЦ, продвигает некую "молитву по соглашению с Болгаром" и является сложной финансовой инициативой, замкнутой на членов семьи священника и его ближайших последователей. В епархии отмечают, что "эта сетевая структура растет и действует на всей канонической территории Русской православной церкви и параллельно ей, и за ее пределами".

Кроме того, Головин ввел у себя в храме неканонический чин некоего "духовного лечения" при помощи наложения рук.

По информации РПЦ, в одной из бесед священник "настойчиво предлагал своим слушателям, в том числе девушкам, подробно представить, как мужчина совершает физиологические отправления" и даже "приложил данную тему" к образу Христа.

Неподобающими для сана священника в епархии назвали и "восторженный рассказ слушателям о воспевании им богослужебного гимна во время близости с супругой", совет смотреть непристойные фильмы женщинам вместе с мужьями и публичное консультирование женщин в выборе нижнего белья.

Епархия также зафиксировала случаи, когда Головин сквернословил в храме и оправдывал сквернословие.

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Теги: запрет, священник, проповедь, владимир головин, татарстан
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