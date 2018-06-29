В России брат Навального вышел на свободу

Фото: meduza.io

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Олег Навальный провел в колонии 3,5 года

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Младший брат российского оппозиционера Алексея Навального Олег, осужденный в конце 2014 года до 3,5 года колонии по делу Ив Роше, вышел на свободу. Об этом сообщает Медуза.

У колонии в Орловской области Олега Навального встречал старший брат - Алексей Навальный и многочисленные журналисты.

В рамках дела Ив Роше Олег Навальный обвинялся в том, что занимая руководящую должность в Почте России, убедил компанию заключить заведомо невыгодный договор о перевозке.

Фигурантом дела был и Алексей Навальный, его суд приговорил к условному сроку.

5 мая 2018 года Алексей Навальный был задержан на несогласованной акции "Он нам не царь" в центре Москвы и доставлен в ОВД, где на него составили два административных протокола - о неповиновении полиции и о повторном нарушении порядка организации публичных мероприятий.

15 мая Тверской суд Москвы приговорил его к 30 суткам административного ареста за повторное нарушение порядка организации митинга.

Протестные акции "Он нам не царь", приуроченные к четвертой инаугурации президента РФ Владимира Путина, прошли 5 мая во многих российских городах. По данным росСМИ, были задержаны 1600 человек, в том числе 158 несовершеннолетних.